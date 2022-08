Pichardo quer a melhor marca de sempre: «O Edwards bateu o recorde do Mundo com a minha idade»

Pedro Pablo Pichardo arrasou a concorrência e venceu o título europeu em Munique, com uma marca de 17.50 metros. O saltador português explicou de onde vem a qualidade para ter alcançado, em menos de um ano, o título olímpico, europeu e Mundial."Estou muito feliz. É muito trabalho, está dentro do meu corpo. É fruto de muito trabalho e muita dedicação. Depois parece fácil", frisou em declarações à RTP, revelando que sonhos tem."Continuar a conquistar títulos é o meu sonho e fazer grandes saltos", garantiu.Na última tentativa, Pichardo não esteve longe de bater o britânico Jonathan Edwards no recorde do Mundo alcançado pelo britânico em 1995, mas acabou por fazer um salto nulo. O português não fecha a porta a novas tentativas de ficar com a melhor marca de sempre."Por acaso, o Jonathan Edwards bateu o recorde do Mundo com a minha idade, 29 anos… A época ainda não acabou. Vou ver se sai um bom salto", atirou.