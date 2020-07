Pichardo relata episódio sobre racismo no Centro Comercial Colombo

Pedro Pablo Pichardo, recordista nacional do triplo salto, abordou o tema racismo em entrevista ao jornal ‘O Benfica’, relatando uma situação que se passou consigo. “Há pouco tempo, estava no Centro Comercial Colombo e ia a descer as escadas juntamente com uma senhora. Essa senhora quando me viu, ficou muito surpreendida e assustada, sem motivo aparente e sem eu fazer nada que justificasse. Não foi nada de especial, mas notei que se assustou por estarmos ali sozinhos.”

O luso-cubano falou ainda da pandemia, da vitória nos Inspiration Games, onde superou o nº 1 do Mundo, Christian Taylor, e o nº 5, Omar Craddock, bem como no seu próximo objetivo, os Nacionais de Clubes, agendados para meados de agosto. “Vou dar o máximo para dar pontos à minha equipa”, frisou o atleta do Benfica.