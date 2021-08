Pichardo salta em Eugene

Pedro Pichardo regressa hoje à competição, depois do ouro alcançado em Tóquio’2020. O triplista é uma das estrelas da etapa de Eugene, nos Estados Unidos, da Liga Diamante, num concurso que começa às 21 horas em Portugal Continental.

O luso-cubano vai reencontrar adversários que lutarem com ele pelas medalhas nos Jogos Olímpicos, com destaque para Fabrice Zango, do Burkina Faso, medalha de bronze e que esteve envolvido na polémica que marcou a final do triplo, quando Nelson Évora esteve na bancada a incentivá-lo e a dar-lhe dicas.

Os norte-americanos Wil Clay (4º) e Donald Scott (7º) e o italiano Andrea Dallavalle (9º) são outros dos que estiveram na final em Tóquio que também vão competir hoje nos Estados Unidos.