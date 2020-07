Pichardo vence triplo salto da Liga Diamante

Pedro Pichardo regressou esta quinta-feira à competição com a vitória na prova de triplo salto da Liga Diamante, disputada num formato inovador, designado Inspiration Games, que decorreu em três locais e em dois países. O luso-cubano teve apenas dois adversários, ambos norte-americanos, o campeão mundial e olímpico, Christian Taylor, e Omar Craddock.





Pichardo competiu no Estadio Universitário de Lisboa, vencendo com 17.40 metros (segunda tentativa), com Taylor, que saltou na Califórnia, a ficar em segundo (último salto) com 17.27 metros. Craddock, na Florida, fechou o pódio com 17.04 metros."Senti-me bem, foi um bom resultado, uma boa marca", confessou no final o triplista do Benfica, para depois se referir ao inovador modelo de competição. "Foi até algo divertido, mas ao mesmo tempo triste, porque não havia público e porque saltei sozinho. Parecia mais um treino, mas fiquei contente com o resultado".