Pichardo vence etapa da Liga Diamante

Pedro Pichardo conquistou este sábado a etapa de Eugene da Liga Diamante, vencendo o concurso do triplo salto com a marca de 17,63 metros. Novo triunfo para o luso-cubano, pouco tempo depois da conquista do ouro olímpico em Tóquio.





Pichardo deixou a concorrência bem longe, mostrando estar num excelente momento de forma. Fabrice Zango foi segundo com 17,12, ao passo que Donald Scott fechou o pódio com 17,03.