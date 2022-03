Plasticina e bandeiras dos juízes passam à história nos Mundiais de Belgrado

Este salto de Miltiadis Tentoglou teria sido válido no ano passado...

O atletismo tem conhecido nos últimos tempos várias fases de evolução tecnológica, desde a introdução de placas de fibra de carbono e espumas de meia-sola ultra desenvolvidas nas sapatilhas, passando pela presença de luzes na zona interior das pistas, que servem de guia para bater tempos específicos. Mas a evolução não pára por aí e chegou também aos saltos, como se pôde ver esta sexta-feira nos Mundiais de pista coberta em Belgrado. Essa mudança nas regras, refira-se, já estava em vigor desde outubro do ano passado, mas apenas agora viu a luz do dia num plano internacional.São avanços naturais, mas que neste caso parecem ter o propósito claro de preservar a verdade desportiva e impedir que certos factos 'duvidosos' sejam considerados válidos. Em especial no caso do salto em comprimento e triplo salto, que agora deixam de ter juízes a avaliar se a tentativa A, B ou C é válida. Essa tarefa agora é feita de forma automática, através de uma câmara instalada na zona da linha que limita a validade do salto. Antes, pela presença da plasticina, havia casos de saltos que superavam o limite, mas que contavam pelo simples facto de não ser deixada uma marca visível na mesma.No ano passado, na hora de justificar a mudança no regulamento, a World Athletics referia que "a regra antiga por algumas vezes permitia que as pontas dos pés superassem de forma visível a linha sem deixar marcas na plasticina". Com esta alteração a WA espera que tudo se torne "mais compreensível e fácil de julgar". E é. Se supera a linha, é nulo, mesmo que não chegue a pisar a área com uma segunda cor. Esta tarde, por exemplo, Miltiadis Tentoglou viu um salto ser-lhe anulado no comprimento, quando se fosse no passado esse salto teria sido válido. O problema foi ter passado a linha, como a imagem abaixo confirma.Quanto aos juízes, eles continuam a existir, mas não estão colados à ação. Estão, ao invés, a observar a competição através de um monitor, a partir do qual analisam eventuais saltos duvidosos. A validação das marcas, que até agora era feita pelos juízes através de bandeiras branca (válido) e vermelha (inválido), passa a ser feita por uma luz, verde ou vermelha, que está colocada ao lado da plataforma de salto.No salto em altura, por exemplo, como se pode ver numa publicação feita no Facebook por José Uva, treinador de Patrícia Mamona, nas laterais estão instaladas luzes que variam entre o tal vermelho e o verde consoante a legalidade do salto. É a inovação e a tecnologia a chegar em força ao atletismo...