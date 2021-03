PM felicita medalhados nos Europeus de atletismo para deficiência intelectual

O primeiro-ministro, António Costa, felicitou este domingo os atletas portugueses que conquistaram 17 medalhas, sete delas de ouro, nos Europeus de atletismo em pista coberta para atletas com deficiência intelectual, em Nantes, França.

"É com entusiasmo que felicito os nossos atletas e equipas técnicas pelos êxitos alcançados nos Europeus de Atletismo para Atletas com Deficiência Intelectual. Uma participação que nos orgulha e uma inspiração que recorda a importância do desporto como motor de inclusão", escreveu António Costa, na rede social Twitter.

Em Nantes, a seleção portuguesa alcançou sete ouros, seis pratas e quatro bronzes, igualando o número de medalhas que conquistou na primeira edição desta competição, em 2000, e ficando apenas atrás da França no medalheiro.