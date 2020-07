Polícia de Londres esquece Ricardo dos Santos no pedido de desculpas

Os incidentes que envolveram o atleta do Benfica, Ricardo dos Santos, e Bianca Williams, em Londres, no passado domingo, motivaram da comissária da Polícia londrina, Cressida Dick, um pedido de desculpas pelo “sofrimento” causado durante uma operação STOP. A justificação foi somente para a atleta britânica, mulher do velocista português.

“ O meu agente pediu desculpa à senhora Williams pelo sofrimento que claramente causou e eu digo o mesmo”, afirmou a comissária, que admitiu “empatizar com alguém cujo automóvel é parado, tem uma criança no banco de trás e acaba por se descobrir que não está na posse de substâncias ilícitas”, confessou, durante uma audição na comissão parlamentar para a Administração Interna. “Se houver lições a aprender, nós vamos aprendê-las”, garantiu.

O atleta do Benfica, dos 400 metros, com a mulher e o filho bebé no carro, acabou perseguido pela Polícia em Londres e ambos foram algemados enquanto as autoridades faziam a busca no veículo. O momento foi comentado pela vocalista dos The Pretenders, Chrissie Hynde, nas redes sociais. “Presenciei um incidente que ilustra o quão descontrolada a Polícia de Londres se tornou. Foi chocante e a polícia manteve-se no local uma hora. O casal estava inocente”, disse.