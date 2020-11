Polícia do Quénia procura campeão olímpico que terá estado com uma menor

É a notícia do momento no Quénia. Conselus Kipruto, uma das principais figuras do atletismo do país - campeão olímpico dos 3.000 metros obstáculos no Rio'2016 e campeão mundial da distância em 2017 e 2019 -, está a ser procurado pela polícia, depois de ter sido acusado de estar com uma adolescente na semana passada.





Três dias depois de ter desaparecido a jovem regressou a casa e os pais descobriram que ela não só comunicava com o atleta como também tinha estado alojada em casa dele.Depois da confissão, os pais denunciaram Kipruto por alegadamente ter abusado da menor, isto embora as autoridades tenham dúvidas quanto à idade da jovem, conforme disse Bosita Omukolongolo, um oficial da polícia à comunicação social do país. "Os pais apresentaram uma denúncia na esquadra de Mosiorot na qual dizem que Kipruto abusou da filha deles. Não podemos confirmar se a menina é menor ou adulta. Mas estamos à procura de Kipruto, cujo paradeiro é desconhecido. Quando o detivermos registaremos a sua declaração e investigaremos os alegados abusos."A jovem foi entretanto transportada ao hospital, com vista a serem recolhidas provas.