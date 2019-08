Portugal à beira de subir à Superliga

De forma algo surpreendente, Portugal parte com uma considerável vantagem de 23 pontos para o último dia e tem todas as possibilidades de garantir, hoje, a subida à Superliga na Taça das Nações.

Na classificação, feita pelo somatório dos pontos em masculinos e femininos, a Seleção soma 163 pontos contra 140 da Holanda e 139 do país anfitrião, a Noruega. É um cenário francamente otimista e isso deve-se ao facto de Portugal ter apresentado uma equipa equilibrada, sem pontos fracos.

Numa 2ª jornada que ficou muito prejudicada pela chuva, a principal nota de destaque vai para Carlos Nascimento, vencedor dos 100 metros com 10,64 segundos, mas com vento contra de 2,6 m/s.

Uma vitória importante pelos 11 pontos que deu à Seleção. "Consegui partir em primeiro e aguentar até ao fim, que foi uma coisa que procurei fazer ao longo da época e felizmente aconteceu aqui. Espero que esta vitória seja uma alavanca para a equipa", comentou o atleta do Sporting, que ao final da jornada ajudou Portugal a terminar em 2º na estafeta de 4x100 metros.

Tsanko falha

O segundo lugar de Paulo Rosário nos 1.500 metros e o terceiro posto de Ricardo dos Santos nos 400 metros com a sua melhor marca do ano (46,74 segundos) foram notas bem positivas a contrastar com o registo de Tsanko Arnaudov no peso (4º com 19,59 metros). Embora limitado pelas condições atmosféricas o recordista nacional falhou os mínimos para o Mundial em Doha.

A equipa feminina teve um bom comportamento global com Lorene Bazolo 2ª nos 100 m e mais três terceiros lugares por Cátia Azevedo (400 m), Mariana Machado (3.000 m) e Evelise Veiga (triplo), sendo a estafeta de 4x100 m também terceira.