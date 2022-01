Portugal aceita convite para competir em Glasgow

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) informou esta quarta-feira que aceitou o convite da European Athletics de participar no 'DNA – Indoors 2022', prova de pista coberta em Glasgow, no dia 5 de fevereiro.Esta competição, iniciada nos Jogos Europeus em 2019, contará ainda com as participações das seleções de Inglaterra, Escócia, Irlanda, País de Gales, Espanha e Portugal, em equipas de 18 elementos (nove masculinos e nove femininos).De acordo com informação publicada no site da FPA, "os concursos serão em duelos individuais, em dois grupos de três (todos contra todos), e depois os embates de atribuição da classificação final (3º do grupo A contra 3º do grupo B, para atribuição do 5º e 6º lugares; 2º do grupo A contra 2º do grupo B, para atribuição do 3º e 4º lugares; 1º do grupo A contra primeiro do grupo B, para atribuição do 1º e 2º lugares)".