Portugal candidato a organizar Campeonatos da Europa de corta-mato de 2025

Portugal é candidato a receber os Campeonatos da Europa de corta-mato, em Lagoa, naquela que poderá ser a quarta organização em solo luso, revelou a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) em comunicado.

O organismo deu conta da visita de dois elementos da European Athletics (EA), que tiveram a "opinião consensual" de que Portugal "reúne todas as condições para que a prova possa ser atribuída"

De acordo com a nota, "a decisão final será divulgada na reunião do Conselho da EA que acontecerá no decorrer do mês de outubro deste ano".

Esta poderá ser a quarta vez que Portugal acolhe a prova, depois de ter recebido em 1997 (Oeiras), 2010 (Albufeira) e 2019 (Lisboa).