Portugal com quinze atletas nos Mundiais de Doha

A seleção portuguesa de atletismo para os Mundiais de atletismo foi esta quinta-feira apresentada e na lista para Doha'2019 já está o nome de Liliana Cá, que recebeu convite da IAAF, elevando assim o total de atletas para 15.A integração de Liliana Cá, no lançamento do disco, era esperada e foi rápida: a Associação Internacional de Federações de Atletismo enviou o convite quarta-feira e a FPA respondeu positivamente, de imediato.A atleta não conseguiu fazer os mínimos, mas a sua marca estava dentro da lista das seguintes melhores, pretendendo a IAAF completar a quota de 32 para a prova, que já contava com outra portuguesa, Irina Rodrigues.Tirando a fundista Dulce Félix, que já se sabia estar lesionada, foram confirmados os outros 14 que tinham marcas de qualificação, apenas quatro no setor masculino, casos de Nelson Évora e Pedro Pichardo (triplo), Francisco Belo (peso) e João Vieira (50 km marcha).A equipa feminina é composta ainda por Lorene Bazolo (100 metros), Cátia Azevedo (400 metros), Patrícia Mamona, Susana Costa e Evelise Veiga (triplo), Irina Rodrigues (disco), Salomé Rocha (maratona), Ana Cabecinha (20 km marcha), Inês Henriques e Mara Ribeiro (50 km marcha).Por outro lado, ficou assumido que apesar de terem mínimos para os 20 km marcha, João Vieira e Inês Henriques só irão aos 50 km marcha.