Portugal com seis representantes no Mundial da Meia Maratona

A Federação Portuguesa de Atletismo (FPA) anunciou este sábado a lista de seis elementos que estarão dentro de um mês na Polónia a representar as cores nacionais no Mundial da Meia Maratona, um dos primeiros eventos internacionais nos quais os atletas lusos terão a chance de participar no pós-pandemia.





Na comitiva lusa, que será liderada pelo técnico nacional de meio fundo António Silva e que contará ainda com o treinador Paulo Colaço, constam duas mulheres (Sara Moreira e Jessica Augusto) e ainda quatro homens (Samuel Barata, Rui Pinto, Nuno Lopes e Luís Saraiva).O Mundial da Meia Maratona, refira-se, decorre a 17 de outubro, na cidade polaca de Gdynia.