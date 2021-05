Portugal conquista bronze nos 4x200 masculinos no Mundial de estafetas

A seleção portuguesa foi este domingo terceira classificada na final direta dos 4x200 metros masculinos nos Mundiais de estafetas, que se disputaram em Chorzow, na Polónia.

Frederico Curvelo, Delvis Santos, Diogo Antunes e André Prazeres percorreram o percurso em 1.24,53 minutos, um novo recorde nacional.

Em declarações à Federação Portuguesa de Atletismo, André Prazeres disse estar "bastante feliz com a medalha de bronze", a primeira a nível mundial do jovem de 21 anos.

"Temos de estar sempre com uma mente aberta, não podemos estar a correr para apagar algo. O resultado [desclassificação nos 4x100] de ontem [sábado] não foi o que esperávamos, aconteceu, mas espero que seja a última vez. Mostrámos aqui que estávamos em forma", referiu Delvis Santos.

Diogo Antunes considerou que "a infelicidade dos 4x100 metros não permitiu mostrar claramente a forma" em que estavam. "Foi fantástico para Portugal ter uma medalha. A performance de hoje mostra o valor e o potencial da equipa", afirmou Frederico Curvelo.

A prova foi vencida pelos alemães, em 1.22,43 minutos, à frente do Quénia (1.24,26), com o Equador a ser quarto (1.24,89), igualmente com recorde nacional.

A Dinamarca viu um dos seus elementos cair numa passagem de testemunho, enquanto os anfitriões polacos falharam a derradeira transmissão, não concluindo a prova.