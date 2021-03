Portugal conquista nove medalhas nos Europeus de atletismo para deficiência intelectual

Portugal conquistou nove medalhas no segundo dia dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta para atletas com deficiência intelectual, que decorrem até domingo na cidade francesa de Nantes.

Na segunda jornada da competição, Lenine Cunha arrecadou o ouro no salto em comprimento e a prata nos 60 metros barreiras e na estafeta 4x200m, juntamente com Domingos Magalhães, Carlos Freitas e Igor Oliveira.

Ana Filipe assegurou hoje a medalha de ouro nos 60 metros barreiras, e conquistou ainda a prata no salto em comprimento.

As restantes medalhas portuguesas do dia foram alcançadas pelo velocista Igor Oliveira, que foi prata nos 60 metros, por Afonso Roll, prata nos 3.000 metros marcha, e por Domingos Magalhães, bronze aos 60 metros barreiras e lançamentos do peso.

Com uma jornada por disputar Portugal soma 13 medalhas e segue na segunda posição da classificação coletiva, com 39 pontos, atrás da França, que lidera com 46, e à frente da Espanha, que é terceira com 26 pontos.