Portugal fecha Mundiais de atletismo para deficiência intelectual com 29 medalhas

Portugal fechou este domingo com 29 medalhas, cinco das quais de ouro, e o título de campeão no setor masculino os campeonatos do Mundo de atletismo para deficiência intelectual, que terminaram em Bydgoszcz, na Polónia.

Na última jornada, disputada este domingo, conquistou 10 medalhas -- duas de ouro, seis de prata e duas de bronze --, que se somaram às 19 (três de ouro, 11 de prata e cinco de bronze) conseguidas nos dias anteriores.

Em masculinos, Portugal recuperou o título de campeão mundial, que já não conseguia desde 2015, enquanto, no setor feminino, a equipa lusa foi quarta classificada.

Lenine Cunha com sete medalhas, entre as quais três de ouro, e Ana Filipe, com três (uma de ouro), foram os atletas portugueses mais medalhados na competição.

O atleta paralímpico, medalha de bronze nos Jogos Londres'2012, recebeu o prémio de melhor atleta masculino da competição.