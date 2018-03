Continuar a ler

José Azevedo e Melissa Cardoso conquistaram medalhas de prata nas provas dos 3.000 metros, e Cláudia Santos subiu ao segundo lugar do pódio no salto em altura feminino.



Portugal fechou este domingo com 15 medalhas a participação no campeonato do mundo de pista coberta da Federação Internacional para Atletas com Deficiência Intelectual (INAS), competição na qual também alcançou o título feminino por nações.Depois de ter fechado o segundo dia com 10 medalhas, Portugal alcançou este domingo duas de ouro, através de Ana Filipe, no salto em altura, e da estafeta feminina, composta por Graça Fernandes, Cláudia Santos, Raquel Cerqueira e Ana Filipe, nos 4x400 metros.

