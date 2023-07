Portugal fica sem a prata na estafeta medley no FOJE após desclassificação

O quarteto português formado por Denis Hrabar, André Reis, Pedro Afonso e Rui Serras terminou este sábado em segundo lugar na final da estafeta medley do Festival Olímpico da Juventude Europeia (FOJE), em Maribor, Eslovénia, mas foi desclassificado.

"A última jornada do FOJE, que decorre em Maribor, na Eslovénia, foi da alegria à tristeza em alguns minutos. Tudo devido à estafeta medley. Comemorava-se em pleno estádio quando chegou a notícia da desclassificação da formação portuguesa, por protesto da formação italiana, que chegara em quarto lugar", realçou a Federação Portuguesa de Atletismo no site oficial.

Depois, Portugal apresentou igualmente um protesto, que foi julgado improcedente, e assim a equipa lusa perdeu a medalha de prata e aquela que seria uma nova melhor marca nacional de sempre (1.53,03 minutos).

Nas outras duas finais do dia do FOJE, Tiago Machado foi nono nos 2.000 metros obstáculos, com a marca de 5.54,28, um recorde pessoal, enquanto que, nos 1.500 metros, Lara Machado foi 12.ª com a marca de 4.39,88.

Portugal fecha a participação nesta prova, que terminou hoje na Eslovénia com cinco pódios: um ouro, do nadador Rafael Mimoso, que na terça-feira venceu a prova dos 200 metros bruços, e quatro bronzes, dos tenistas Gonçalo Castro e Salvador Monteiro em pares masculinos, dos judocas Mariana Silveira em -57 kg e Rodrigo Janeiro em -66 kg, e do velocista Pedro Afonso nos 200 metros.