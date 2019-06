Portugal leva as seis melhores atletas à Taça da Europa de 10.000 metros

Portugal vai apresentar uma equipa feminina completa na Taça da Europa de 10.000 metros, levando a Londres as suas seis melhores atletas na distância, que procuram mínimos para os Mundiais.Jessica Augusto, Sara Moreira, Catarina Ribeiro, Carla Salomé Rocha, Susana Godinho, todas do Sporting, e Dulce Félix, do Benfica, compõem a seleção anunciada na terça-feira pela Federação Portuguesa de Atletismo para a prova que se disputa na noite de 06 de julho.As seis atletas tentam alcançar mínimos de qualificação para os Mundiais de Doha (28 de setembro a 06 de outubro), que estão fixados em 31.50 minutos, um registo abaixo do qual Catarina Ribeiro, Carla Salomé Rocha e Susana Godinho nunca correram.Em masculinos, Portugal leva apenas António Rocha (S. Salvador do Campo) e Daniel Gregório (CA Seia), os dois atletas lusos mais bem classificados no troféu ibérico.