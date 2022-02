Português Miguel Monteiro bate recorde do Mundo de lançamento do peso adaptado

O português Miguel Monteiro bateu este domingo o recorde do mundo da categoria F40 no lançamento do peso adaptado, com uma marca de 11,60 metros durante os Nacionais de atletismo em pista coberta.



Monteiro, medalha de bronze nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, aos quais chegou como recordista mundial, recuperou o recorde, que tinha perdido para o russo Denis Gnezdilov (11,16 metros) no Japão.





"Já vínhamos a fazer bons treinos, com boas marcas, e foi muito bom chegar aqui e soltar-me e fazer esta marca. Se me perguntassem se acreditava que ia fazer esta marca, eu diria que não esperava bater o recorde do mundo... Sinto que todo o ambiente ajudou e soltei-me naquele lançamento e também no outro, em que fiz 11,47", referiu.

Durante o seu concurso, em Pombal, Miguel Monteiro conseguiu duas marcas que lhe garantiam o recorde do mundo da F40 (categoria para pessoas com baixa estatura): 11,60 à terceira tentativa e 11,47 na quinta.

Depois do bronze em Tóquio2020, Miguel Monteiro diz que, apesar de ainda faltarem dois anos, já está a olhar para Paris2024, reconhecendo que ainda tem de trabalhar até lá.

"Doeu um bocado [ver o recorde mundial batido três vezes em Tóquio], nós estávamos bem. Houve alguns fatores que não permitiram que lançasse melhor, como o nervosismo. Tenho de treinar o psicológico, para estar no melhor nas grandes provas", admitiu.