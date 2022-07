Portugueses discretos nos Europeus sub-18 de atletismo

O segundo dia dos Campeonatos Europeus Sub-18 de atletismo, a decorrer em Jerusalém, teve quatro portugueses em ação, todos com resultados discretos, ao nível do que aconteceu na véspera.

No lançamento do martelo, Francisco Calhau, de 16 anos, foi 17.º no conjunto das duas séries disputadas, com 61,17 metros. O apuramento para a final fez-se com 63,48, cerca de seis metros abaixo do recorde pessoal do lançador da Juventude Vidigalense.

A prova de obstáculos, na distância de 2.000 metros, contou com André Silva, do São Pedro - Futsal Clube de Faro, que terminou as eliminatórias no 23.º lugar, com 6.12,42 minutos. O último repescado por tempos fez 6.03,36.

Nos 400 metros barreiras, Tomás Silva, do Donas, foi sétimo na sua série com 1.00,26 minutos, o que lhe deu a 30.ª marca das quatro corridas.

Por fim, na final direta dos 3.000 metros competiu André Barbosa (Leixões), para ser 19.º, com 8.47.89 minutos, bem abaixo do que tem como recorde pessoal.

Os Europeus Sub-18 prosseguem quarta-feira, com três portugueses em ação: Bernardo Cunha (Pedreiras) começa o decatlo, Tiago Pereira (Ribeirão) está na qualificação do triplo salto e Alexandre Lucas (Sobral de Ceira) participa na final dos 1.500 metros.