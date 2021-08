Portugueses eliminados na estreia nos Mundiais de sub-20 de atletismo

Os portugueses Sofia Lavreshina e David Garcia foram esta quinta-feira eliminados na estreia de Portugal nos Mundiais de sub-20 de atletismo, que se disputam até domingo em Nairobi.

Na primeira prova do segundo dia de competição, Sofia Lavreshina foi 16.ª nas eliminatórias dos 400 metros barreiras, com um tempo de 1.01,53 minutos, a mais de dois segundos da oitava e última qualificada para a final, a polaca Alicja Kaczmarek (59,32 segundos).

A portuguesa, de 18 anos, ficou longe da sua melhor marca pessoal, que é de 58,96 segundos, conseguida em 16 de julho de 2021.

Nos 800 metros, David Garcia foi 19.º classificado nas eliminatórias, em 1.50,92 minutos, a 69 centésimos da qualificação para as meias-finais, conseguida pelos 16 primeiros.

David Garcia, de 18 anos, teria de ter conseguido a sua melhor marca (1.50,22) para ter hipótese de apuramento, uma vez que o francês Paul Analmini foi 16.º e último apurado em 1.50,23.

Na sexta-feira vão estar em ação Rita Figueiredo e Camila Gomes nos 1500 metros, enquanto no sábado será a vez de Pedro Dias, Adriana Viveiro e Inês Mendes disputarem os 10km marcha, com a prestação lusa a terminar no mesmo dia com Débora Quaresma no lançamento do peso.