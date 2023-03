Presidente da República felicita Dongmo e Pichardo: «Resultado de grande empenho e dedicação»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, felicitou os portugueses Auriol Dongmo e Pedro Pichardo, que esta sexta-feira revalidaram os títulos europeus em pista coberta, respetivamente no lançamento do peso e no triplo salto.

Numa nota publicada no site da presidência, o Presidente da República felicita os bicampeões da Europa 'indoor', esta sexta-feira em Istambul, por conquistas que são "resultado de grande empenho e dedicação" quer do triplista quer da lançadora, que tinham conquistado o cetro europeu também em Torun'2021.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, as vitórias no Campeonato da Europa de atletismo em pista coberta são também "uma afirmação do desporto em Portugal como meio de inclusão, integração e desenvolvimento social".