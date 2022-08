Primeiro-ministro e presidente da Assembleia da República felicitam Pedro Pichardo

O primeiro-ministro, António Costa, e o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, felicitaram hoje Pedro Pichardo pela conquista do título europeu no triplo salto, no campeonato da Europa a decorrer em Munique, Alemanha.



Na rede social Twitter, António Costa felicitou o feito de Pichardo, que juntou esta medalha ao ouro de Iúri Leitão, no scratch de ciclismo de pista, e à prata de Auriol Dongmo, no lançamento do peso.

O chefe do Governo associou estas conquistas também aos bronzes de Diogo Ribeiro e Gabriel Lopes, embora estes tenham sido conseguidos noutros campeonatos da Europa, de natação, em Roma, que decorreram em simultâneo. "Que orgulho para Portugal. Parabéns a todos", escreveu.

Já Augusto Santos Silva lembrou que o título europeu de Pichardo se junta ao de campeão mundial, conseguido em Eugene, no mês passado, e ao ouro olímpico, em Tóquio2020. "Portugal orgulha-se dos feitos deste cidadão que escolheu ser português", destacou, na mesma rede social.

Também a Câmara Municipal de Setúbal enviou uma nota de felicitações ao atleta, que treina naquela cidade.

Pedro Pablo Pichardo sagrou-se hoje campeão da Europa do triplo salto ao 'voar' 17,50 metros, juntando este êxito aos títulos mundial e olímpico e dando a Portugal o terceiro pódio no evento multidesportos de Munique, numa final em que Tiago Pereira foi oitavo.

Ao segundo ensaio, o atleta de 29 anos fez 17,50 metros, superiorizando-se claramente ao italiano Andrea Dallavalle, campeão europeu sub-23 em 2021, por 46 centímetros, e ao francês Jean Marc Pontvianne, por 56 centímetros, medalhas de prata e bronze, respetivamente.

A segunda edição dos campeonatos Europeus multidesportos está a decorrer em Munique até domingo e reúne nove modalidades, estando Portugal representado em sete, nomeadamente atletismo, canoagem, ciclismo, ginástica artística, remo, ténis de mesa e triatlo.

A seleção portuguesa conquistou três medalhas até ao momento, duas de ouro, através de Pedro Pablo Pichardo no triplo salto e do ciclista Iúri Leitão, no scratch, no ciclismo de pista, e uma de prata, por Auriol Dongmo, no lançamento do peso.