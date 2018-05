Já detentor da melhor marca da história de Sub-20 do salto com vara (5,90 metros), o sueco Armand Duplantis viu a IAAF decidir contra a homologação do seu registo de há duas semanas - que valeria uma melhoria desse mesmo recorde -, com 5,93 metros em Baton Rouge (Estados Unidos), devido ao facto de ter feito o controlo antidoping necessário apenas no dia seguinte.Ora, apesar de não contar para a IAAF, o registo do prodígio sueco nascido nos Estados Unidos, de 18 anos, deverá contar como recorde da Suécia, isto porque o regulamento antidoping do país permite-lhe fazer o controlo necessário nas 24 horas seguintes ao evento em causa.Esta marca, ainda que não homologada, foi a segunda melhor do ano em termos globais, sendo a 26.ª melhor da história. O recorde do Mundo, refira-se, está fixado em 6,16 metros, por parte do francês Renaud Lavillenie.

Autor: Fábio Lima