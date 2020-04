Qualificação olímpica suspensa até 30 de novembro

O período de qualificação no atletismo para os Jogos Olímpicos Tóquio'2020 foi suspenso até 30 de novembro, inclusive, devido à pandemia de covid-19, anunciou esta terça-feira a World Athletics em comunicado.

A medida, anunciada esta terça-feira, faz com que os resultados que possam ser atingidos, por marca ou por ranking, durante este tempo não sejam considerados para o apuramento para Tóquio'2020, adiado para 2021.

A publicação dos rankings será suspensa, ainda que os resultados "continuem a ser gravados para efeitos estatísticos, como recordes do mundo".

"Sujeito ao regresso ao normal da situação no mundo, o período de qualificação vai ser retomado em 01 de dezembro e continuar até ao novo prazo limite, em 2021, definido pelo Comité Olímpico Internacional. A totalidade do período de qualificação, que arrancou em 2019, será quatro meses mais longo do que inicialmente previsto", pode ler-se no comunicado da federação internacional.

Segundo a tabela disponibilizada pela World Athletics, os novos períodos decorrem até 29 de junho, por ranking e por marca, na maior parte dos eventos, com a exceção da maratona e dos 50 km marcha, que terminam em 31 de maio.

A medida, que não abrange atletas já qualificados, permite harmonizar o processo de qualificação caso, como a World Athletics espera, as competições voltem a arrancar muito antes em algumas partes do mundo do que em outras, trazendo mais desigualdade para o processo.



Quer isto dizer que todos os resultados garantidos nas principais maratonas do último trimestre do ano, nomeadamente as de Berlim ou Londres, de nada servirão no que à qualificação olímpica diz respeito. Estas duas maratonas, das mais rápidas do Mundo, eram vistas como o palco ideal para tentar assegurar marcas, algo que agora cai por terra. Quem poderá beneficiar será Valência, que ao realizar-se em dezembro poderá contar com um dos melhores elencos da sua história.