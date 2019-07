Quarteto luso nas finais dos 1.500 e 3.000 metros dos Europeus sub-20

Mariana Machado, Miguel Moreira e Nuno Pereira, nos 1500 metros, e Rogério Amaral, nos 3.000 metros, apuraram-se esta quinta-feira para as finas dos Europeus sub-20 de atletismo, que decorrem na Suécia.Além de vencer a sua meia-final, em 4.27,14 minutos, Mariana Machado conseguiu a melhor marca entre as atletas apuradas para a prova decisiva, no domingo, em Boras."Conseguir o melhor tempo é uma pressão completamente diferente. Agora são as outras a olhar para mim como a atleta a bater. É uma sensação incrível! O facto de a minha mãe ter sido atleta ajuda muito, porque ela está dentro do assunto e também tem muita experiência, o que é uma vantagem para me poder ajudar", disse a jovem bracarense, filha de Albertina Machado.Em masculinos, Miguel Moreira, com 3.49,46 minutos, e Nuno Pereira, com 3.50,48 minutos, foram quartos nas suas semifinais e com esse registo conseguiram o objetivo de atingirem a final, ao contrário de Martin Monteiro, 18.º na geral, com 3.54,32.Nos 3000 metros, Rogério Amaral foi nono, contudo foi na série mais rápida, pelo que se qualificou com 8.29,68 para a final de sábado.Ivanilda Lopes foi 14.ª no lançamento do disco, com 48,47 metros, perto do seu recorde pessoal, mas falhou o apuramento.Nos 400 metros, Fatoumata Diallo foi quinta na sua série, com 55,83, o seu melhor registo deste ano, sendo 20.ª na geral, ausente assim da meia-final.Rui Corvelo foi 29.º nos 100 metros com 11,09 segundos, enquanto no salto com vara Pedro Buaró passou os 5.00 metros, mas não conseguiu o apuramento para a final, acabando em 17.º.