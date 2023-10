Quatro portugueses têm marca de qualificação direta para Paris'24

A dez meses dos Jogos Olímpicos de Paris'2024, o atletismo português tem quatro atletas com marca de qualificação internacional direta e ainda um total de duas dezenas integrados nas quotas do ranking mundial, informou esta terça-feira a Federação Portuguesa de Atletismo (FPA).João Coelho, nos 400 metros, Isaac Nader, nos 1 500 metros, Auriol Dongmo, no lançamento do peso, e Ana Cabecinha, nos 20 km marcha, são os quatro já com lugar certo na capital francesa, sendo que os 21 atletas que estão nesta altura dentro das quotas do ranking mundial vão ter que esperar para saberem se têm a qualificação assegurada.E são eles: Em femininos, Lorene Bazolo (também em 200 metros) e Arialis Martinez e Rosalina Santos (100 metros), Cátia Azevedo (400 metros), Salomé Afonso (1 500 metros), Mariana Machado (5 000 metros), Fatoumata Diallo (400 m barreiras), Jessica Inchude e Eliana Bandeira (lançamento do peso), Liliana Cá e Irina Rodrigues (lançamento do disco), Susana Godinho Santos (maratona) e Vitória Oliveira (20 km marcha); Em masculinos, Pedro Buaró (salto com vara), Tiago Pereira (triplo-salto), Francisco Belo e Tsanko Arnaudov (lançamento do peso), Emanuel Sousa (lançamento do disco), Samuel Barata e Rui Pinto (maratona) e João Vieira (20 km marcha). Refere ainda a FPA que a estafeta mista de 4×400 metros esta também dentro das quotas.Os triplistas Pedro Pichardo e Patrícia Mamona, ouro e prata em Tóquio'2020, ainda não conseguiram marca de qualificação, eles que têm estado afastados da competição devido a lesão.