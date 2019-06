Queniano suspenso por acusar positivo a substância utilizada como veneno para ratos

O maratonista Felix Kirwa tornou-se no mais recente atleta queniano a ser apanhado nas malhas do doping e a ser suspenso pelas suas práticas ilícitas, no caso devido a um controlo positivo à substância proibida estricnina.Mas o que é mais surpreendente neste caso é que a substância detetada é normalmente utilizada como veneno para ratos! O controlo positivo aconteceu na edição do ano passado da Maratona de Singapura, prova na qual o atleta de 23 anos foi o segundo colocado, com um tempo final de 2:13:43 horas.Inicialmente suspenso por dois anos, o atleta africano viu a sua punição ser reduzida para os referidos nove meses, isto depois de ter alegado perante a comissão de inquérito que teria tomado a substância de forma acidental - estaria a tomar dois medicamentos para a artitre, nos quais a estricnina não constava dos ingredientes.Ora, analisada a amostra providenciada, a autoridade antidoping detetou indícios que corroboram a explicação do atleta, ainda que tenha mantido uma punição, por considerar que este não tomou as medidas necessárias para se certificar de que ali constava uma substância proibida.