Recorde dos 200m marcou segundo dia dos Campeonatos de Portugal em pista coberta

João Coelho (Sporting) cotou-se como a grande figura dos Campeonatos de Portugal de atletismo em pista coberta, ao somar este domingo o segundo título em Pombal, coroado com um recorde de Portugal nos 200 metros.

Numa prova que regressou ao programa três anos depois, João Coelho somou o segundo título do fim de semana, depois de ter vencido os 400 metros, juntando ao ouro o recorde de Portugal, 21,01 segundos, batendo uma marca com mais de 13 anos e que pertencia a Arnaldo Abrantes (21,02).

Delvis Santos (Jardim da Serra) foi segundo, em 21,31 segundos, e Diogo Antunes (Benfica) fechou o pódio, em 21,66.

Na prova feminina, Beatriz Andrade (Sporting) sagrou-se campeã, ao correr em 25,02 segundos, e bateu Catarina Lourenço (Benfica), que fez 25,15, com Carla Gama (JOMA) a ser desclassificada, pelo que não foi atribuída a medalha de bronze.

Sem a presença do campeão olímpico Pedro Pichardo, Tiago Luís Pereira (Sporting) confirmou o favoritismo e venceu o triplo salto com 16,13 metros, deixando o aniversariante e cinco vezes campeão Marcos Caldeira (Maia) na segunda posição, com 15,03, cabendo o bronze a Tomás Dinis (Sporting), com 14,72.

Patrícia Mamona (Sporting) confirmou o favoritismo e venceu o triplo salto pela nona vez, com 14,12 metros, à frente da também leoa Evelise Veiga (13,40) e de Catarina Queirós (Jardim da Serra), com 13,29.

Numa das provas mais aguardadas, Tsanko Arnaudov voltou quatro anos depois ao topo do pódio do peso, com um lançamento de 19,73 metros, superando por oito centímetros o colega no Benfica e campeão nos últimos três anos Francisco Belo, com Daniel Santiago (Sporting) a ser terceiro, com 17,06.

Pela terceira vez consecutiva, José Carlos Pinto (Benfica) venceu os 800 metros, com uma marca de 1.51,11 minutos, batendo Tomás Silva (GRECAS), que correu em 1.52,63, e Pedro Martins (Água de Pena), com 1.52,72.

Patrícia Silva (Estreito), com 2.06,96 minutos, venceu a prova feminina, à frente de Francisca Cantante (Eirense), com 2.07,48, e de Camila Gomes (Benfica), campeã em 2021, com 2.09,75.

A ainda júnior Sara Pereira (Jardim da Serra) venceu o salto com vara, com uma marca de 3,50 metros, mais 20 centímetros do que Sofia Carneiro (Maia) e 50 do que Bruna Santos (Juventude Vidigalense).

No salto em altura, Gerson Baldé (Benfica) somou o seu segundo título, depois do conquistado em 2019, ao saltar 2,14 metros, mais sete centímetros do que Francisco Barreto (Sporting de Braga), segundo, e do que Diogo Oliveira (Sporting).

Também campeão pela segunda vez, mas consecutiva, é Abdel Larrinaga (Sporting), nos 60 metros barreiras, com 7,80 segundos, batendo Paulo Neto (Jardim da Serra), com 8,00, e Edgar Campre (Benfica), com 8,01, sendo que João Vítor Oliveira (Benfica), campeão em 2020, tropeçou na última barreira e acabou em quarto.

A prova feminina teve de ser repetida, devido a um erro técnico, mas o pódio acabou por ser o mesmo, com vitória de Olímpia Barbosa (Sporting), em 8,28 segundos, seguida de Catarina Queirós (Jardim da Serra), em 8,33, e de Catarina Karas (Estreito), em 8,53.

Numa prova com apenas duas participantes, Joana Soares (Jardim da Serra) sagrou-se campeã nos 3.000 metros, em 9.32,67 minutos, vencendo Sara Duarte (Sporting de Braga), que concluiu em 9.34,38.

Bem mais disputada foi a prova masculina, com Ruben Amaral (Sporting) a conseguir ultrapassar os adversários nos metros finais para triunfar em 8.23,65 minutos, superando Simão Bastos (Recreio de Águeda), com 8.23,81, e André Pereira (Benfica), com 8.24,07.

Nas provas combinadas, as vitórias foram para Manuel Dias (União de Tomar), que repetiu as conquistas de 2019 e 2020 no heptatlo, e para Mariana Bento (Sporting) no pentatlo.

Manuel Dias somou 5.507 pontos nas sete provas do concurso, superando Guilherme Almeida (Jardim da Serra), com 5.277, e Afonso Dinis (Academia Fernanda Ribeiro), com 4.592.

Já Mariana Bento terminou o pentatlo com 3.850 pontos, à frente de Marta Araújo (Atletismo Viana), com 3.568, e Raquel Lourenço (Juventude Vidigalense), com 3.552.

Joana Silva, Rita Santos, Luísa Pereira e Vera Lima deram o primeiro título de sempre ao GRECAS nos 4x400 metros, com uma marca de 3.59,15 minutos, à frente do Eirense (4.00,05) e da Escola Atletismo Trofa (4.24,20).

Na estafeta masculina, a vitória foi da Juventude Vidigalense (Tiago Santos, Francisco Silva, André Petriv e João Pinto), com 3.27,49 minutos, seguido do GRECAS (3.27,97) e do Salgueiros (3.29,64).

Pódios:

Femininos:

- 200 metros:

1. Beatriz Andrade (Sporting), 25,02 segundos

2. Catarina Lourenço (Benfica), 25,15

- 60 metros barreiras:

1. Olímpia Barbosa (Sporting), 8,28 segundos

2. Catarina Queirós (Jardim da Serra), 8,33

3. Catarina Karas (Estreito), 8,53

- 800 metros:

1. Patrícia Silva (Estreito), 2.06,96 minutos

2. Francisca Cantante (Eirense), 2.07,48

3. Camila Gomes (Benfica), 2.09,75

- Salto com vara:

1. Sara Pereira (Jardim da Serra), 3,50 metros

2. Sofia Carneiro (Maia), 3,30

3. Bruna Santos (Juventude Vidigalense), 3,00

- 3.000 metros:

1. Joana Soares (Jardim da Serra), 9.32,67 minutos

2. Sara Duarte (Sporting de Braga), 9.34,38



- Pentatlo:

1. Mariana Bento (Sporting), 3.850 pontos

2. Marta Araújo (Atletismo Viana), 3.568

3. Raquel Lourenço (Juventude Vidigalense), 3.552

- Triplo salto:

1. Patrícia Mamona (Sporting), 14,12 metros

2. Evelise Veiga (Sporting), 13,40

3. Catarina Queirós (Jardim da Serra), 13,29

- 4x400 metros:

1. GRECAS, 3.59,15 minutos

2. Eirense, 4.00,05

3. Escola Atletismo Trofa, 4.24,20

Masculinos:

- Triplo Salto:

1. Tiago Luís Pereira (Sporting), 16,13 metros

2. Marcos Caldeira (Maia), 15,03

3.Tomás Dinis (Sporting), 14,72

- 200 metros:

1. João Coelho (Sporting), 21,01 segundos (recorde de Portugal)

2. Delvis Santos (Jardim da Serra), 21,31

3. Diogo Antunes (Benfica), 21,66



- 60 metros barreiras:

1. Abdel Larrinaga (Sporting), 7,80 segundos

2. Paulo Neto (Jardim da Serra), 8,00

3. Edgar Campre (Benfica), 8,01

- Salto em altura:

1. Gerson Baldé (Benfica), 2,14 metros

2. Francisco Barreto (Sporting de Braga), 2,07

3. Diogo Oliveira (Sporting), 2,07

- 800 metros:

1. José Carlos Pinto (Benfica), 1.51,11 minutos

2. Tomás Silva (GRECAS), 1.52,63

3. Pedro Martins (Água de Pena), 1.52,72

- Heptatlo:

1. Manuel Dias (União de Tomar), 5.507 pontos

2. Guilherme Almeida (Jardim da Serra), 5.277

3. Afonso Dinis (Academia Fernanda Ribeiro), 4.592

- 3.000 metros:

1. Ruben Amaral (Sporting), 8.23,65 minutos

2. Simão Bastos (Recreio de Águeda), 8.23,81

3. André Pereira (Benfica), 8.24,07

- Lançamento do peso:

1. Tsanko Arnaudov (Benfica), 19,73 metros

2. Francisco Belo (Benfica), 19,65

3. Daniel Santiago (Sporting), 17,06

- 4x400 metros:

1. Juventude Vidigalense, 3.27,49 minutos

2. GRECAS, 3.27,97

3. Salgueiros, 3.29,64