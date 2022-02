Recorde nacional e poucas surpresas no primeiro dia dos Campeonatos de Portugal de pista coberta

Em Pombal, a atleta olímpica portuguesa lançou a 19,90 metros no seu sexto e último lançamento, batendo, pela segunda vez no concurso, o recorde nacional, depois de já ter lançado a 19,68 - a anterior melhor marca era de 19,65.

Com a melhor marca mundial do ano, conseguida a três semanas dos Mundiais, Dongmo dominou a prova dos Nacionais, batendo Jessica Inchude (18,03 metros), do Sporting, e Eliana Bandeira (17,14), do Benfica.

Histórica foi a vitória de Ana Cabecinha (Pechão) nos 3.000 metros marcha, igualando, com uma marca de 12.35,92 minutos, os 11 títulos nacionais de pista coberta de Susana Feitor.

Vitória Oliveira (Sporting de Braga) foi segunda, em 12.55,57 minutos, e Joana Pontes (Leiria Marcha Atlética) fechou o pódio, em 13.18,92.

Já com mínimos para os Mundiais, Lorene Bazolo (Sporting) somou o sexto título e igualou o recorde de Severina Cravid, com uma marca de 7,31 segundos, à frente de Rosalina Santos (Sporting), com 7,42, e de Beatriz Andrade (Sporting), com 7,61.

"Fico feliz, mas acho que ainda tenho mais para dar. Acho que não consegui corrigir algumas coisas que queria corrigir na corrida, mas estou feliz de conseguir renovar o meu título, mas ao nível da marca tenho o sentimento de que ainda posso dar mais", disse.

A olímpica portuguesa diz não ter "uma marca em mente" para os Mundiais, mas quer passar as eliminatórias e sabe que para o conseguir tem de melhorar as suas melhores marcas.

Uma das surpresas da prova acabou por ser a derrota de Cátia Azevedo nos 400 metros, perante a são-tomense Gorete Semedo (Benfica), que cortou a meta em 53,70.

Contudo, a atleta do Sporting acabou mesmo por se sagrar campeã pela quinta vez, em 53,73 segundos, à frente de Carina Vanessa (Sporting de Braga), que gastou 54,72, e de Vera Barbosa (Sporting), com 54,82.

Também nos 400 metros masculinos, o campeão de 2021, Ricardo dos Santos (Benfica), saiu da pista na volta final e acabou por ver João Coelho (Sporting) conquistar a prova, em 47,37 segundos, com Ericson Tavares (Benfica) a ser segundo, com 47,75, e Duarte Fernandes (Sporting) a ser terceiro, em 48,87.

Ana Oliveira (Fátima) foi a primeira campeã de 2022, ao vencer pela primeira vez o salto em altura, com uma marca de 1,72 metros, batendo Ana Leite (Jardim da Serra), que conseguiu uma melhor marca pessoal, com 1,69, com Cláudia Rodrigues (ADRAP) a ser terceira, com 1,66.

Sem João Vieira, eterno campeão dos 5.000 metros marcha, Rui Coelho (Benfica) comemorou o seu segundo título seguido, em 20.28,90 minutos, seguido de Hélder Santos (Leiria Marcha Atlética), em 21.11,37, e de Manuel Marques (Jardim da Serra), em 21.16,46.

O Benfica dominou por completo o salto em comprimento masculino, com três atletas no pódio, com Ivo Tavares (Benfica) a somar o seu primeiro título, com 7,55 metros, seis centímetros mais do que Marcos Chuva, seis vezes campeão da especialidade, com Gerson Baldé a ficar com o bronze, em 7,44.

Na prova feminina, Evelise Veiga (Sporting) confirmou o favoritismo e venceu em 6,48 metros, à frente de Lucinda Gomes (Estreito), com 6,08, e de Ana Rita Silva (Maia), com 6,04.

Apesar dos títulos conquistados, Carlos Nascimento (Sporting) e a independente Marta Pen Freitas acabaram por não alcançar os tão ambicionados mínimos para os Mundiais.

Nos 60 metros, Carlos Nascimento venceu em 6,75 segundos, à frente dos benfiquistas José Pedro Lopes (6,80) e Diogo Antunes (6,83).

Nos 1.500 metros, Marta Pen Freitas dominou por completo e triunfou em 4.09,23 minutos, a 23 centésimos dos mínimos, com Camila Gomes (Benfica) a ser segunda, em 4.27,16, e Joana Soares (Jardim da Serra) a terminar em terceira, em 4.27,23.

Na mesma distância no setor masculino, Isaac Nader confirmou o favoritismo e somou o terceiro título, igualando as conquistas de Mário Silva, António Travassos e Rui Silva.

O atleta do Benfica completou a prova em 3.52,06 minutos, à frente do colega de equipa Etson Barros (3.52,41) e de Miguel Moreira (3.52,57), do Sporting de Braga.

No salto com vara, Ícaro Miranda (CC São João da Madeira) e Carlos Pitra (Sporting) partilharam o título, depois de não terem passado os 5,15 metros e não terem falhado os saltos de desempate. Pedro Buaró (Estreito) foi terceiro, com 5,05.

Pódios:

Femininos:

- Salto em altura:

1. Ana Oliveira (Fátima), 1,72 metros

2. Ana Leite (Jardim da Serra), 1,69

3. Cláudia Rodrigues (ADRAP), 1,66

- 3.000 metros marcha:

1. Ana Cabecinha (Pechão), 12.35,92 minutos

2. Vitória Oliveira (Sporting de Braga), 12.55,57

3. Joana Pontes (Leiria Marcha Atlética), 13.18,92

- 60 metros:

1. Lorene Bazolo (Sporting), 7,31 segundos

2. Rosalina Santos (Sporting), 7,42

3. Beatriz Andrade (Sporting), 7,61

- Peso:

1. Auriol Dongmo (Sporting), 19,90 metros (recorde de Portugal)

2. Jessica Inchude (Sporting), 18,03

3. Eliana Bandeira (Benfica), 17,14

- Comprimento:

1. Evelise Veiga (Sporting), 6,48 metros

2. Lucinda Gomes (Estreito), 6,08

3. Ana Rita Silva (Maia), 6,04

- 1.500 metros:

1. Marta Pen Freitas (independente), 4.09,23 minutos

2. Camila Gomes (Benfica), 4.27,16

3. Joana Soares (Jardim da Serra), 4.27,23

- 400 metros:

1. Cátia Azevedo (Sporting), 53,73 segundos (+)

2. Carina Vanessa (Sporting de Braga), 54,72

3. Vera Barbosa (Sporting), 54,82

(+) Gorete Semedo (Benfica) venceu a prova, em 53,70 segundos, mas não conta para os campeonatos, por não ser portuguesa.

Masculinos:

- Salto com vara:

1. Ícaro Miranda (CC São João da Madeira), 5,15

1. Carlos Pitra (Sporting), 5,15

3. Pedro Buaró (Estreito), 5,05

- Comprimento:

1. Ivo Tavares (Benfica), 7,55 metros

2. Marcos Chuva (Benfica), 7,49

3. Gerson Baldé (Benfica), 7,44

- 5.000 metros marcha:

1. Rui Coelho (Benfica), 20.28,90 minutos

2. Hélder Santos (Leiria Marcha Atlética), 21.11,37

3. Manuel Marques (Jardim da Serra), 21.16,46

- 60 metros:

1. Carlos Nascimento (Sporting), 6,75 segundos

2. José Pedro Lopes (Benfica), 6,80

3. Diogo Antunes (Benfica), 6,83

- 1.500 metros:

1. Isaac Nader (Benfica), 3.52,06 minutos

2. Etson Barros (Benfica), 3.52,41

3. Miguel Moreira (Sporting de Braga), 3.52,57

- 400 metros:

1. João Coelho (Sporting), 47,37 segundos

2. Ericson Tavares (Benfica), 47,75

3. Duarte Fernandes (Sporting), 48,87