Recorde pessoal de Rosalina Santos vale mínimos nos 60 metros para os Europeus em pista coberta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Rosalina Santos (Sporting) alcançou este sábado a marca de qualificação direta para a prova dos 60 metros dos Europeus em pista coberta, com os 7,24 segundos do seu recorde pessoal, que lhe valeram o segundo lugar nos Campeonatos de Portugal.

Em Pombal, a velocista do Sporting, que completa este sábado 25 anos, terminou a prova na segunda posição, atrás de Arialis Gandulla (Benfica), vencedora com 7,22, e à frente da recordista nacional e sua companheira de equipa Lorene Bazolo, terceira com 7,34.

Rosalina Santos juntou-se a Gandulla e a Bazolo, recordista nacional com 7,17, entre as apuradas para os 60 metros dos Campeonatos da Europa de atletismo em pista coberta, marcados para Istambul, na Turquia, entre 02 e 05 de março.

"Senti-me um pouco tensa nas eliminatórias, quando fiz 7,32, e agora dei tudo. Até pensei que tinha vencido. Estou muito satisfeita, foi fantástico conseguir o recorde pessoal e a marca de qualificação, na última prova e praticamente no último dia. Ainda mais no meu dia de aniversário", afirmou Rosalina Santos, em declarações à agência Lusa.

Além das três velocistas, também Carlos Nascimento, que hoje se sagrou campeão nacional pela quinta vez nos 60 metros, está apurado nesta distância para os Europeus, para os quais estão também qualificados Isaac Nader, nos 1.500 metros, Auriol Dongmo e Jessica Inchude, ambas no lançamento do peso, Pedro Pablo Pichardo e Patrícia Mamona, no triplo salto.