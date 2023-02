Armand Duplantis falha Europeus de pista coberta

O sueco Armand Duplantis, recordista mundial do salto com vara, não vai defender o título europeu de pista coberta no Campeonato da Europa de Istambul, em março, anunciou esta terça-feira a Federação de Atletismo da Suécia.

"Obviamente, estava com esperança que ele participasse. Ao mesmo tempo, sei que está a construir o seu programa da melhor forma para atingir os objetivos e estar no seu melhor quando conta", declarou Kajsa Bergqvist, líder da comitiva sueca, citada em comunicado.

O secretário-geral da federação, Stefan Olsson, explicou mais tarde à agência noticiosa France-Presse que a decisão de Duplantis é "100% relacionada com questões desportivas", dado que "não é raro um atleta abdicar de Europeus indoor", e não com as relações entre Suécia e Turquia.

Os dois países têm tido relações diplomáticas mais tensas e frias desde que Ancara rejeitou ratificar a entrada da Suécia na NATO, em 2022, com protestos em várias cidades suecas contra a nação turca.

As autoridades suecas, de resto, alertaram já a população para os riscos associados a viagens para a Turquia.

Considerado uma das maiores estrelas do atletismo mundial, 'Mondo' Duplantis, de 23 anos, é campeão olímpico, mundial e europeu do salto com vara, de que é recordista mundial, com 6,21 metros, e somou em Torun2021 o título indoor do continente, falhando o mesmo ouro sob telha nos Mundiais, em que foi prata em 2022.

Os Europeus de atletismo indoor estão marcados para Istambul, na Turquia, entre 02 e 05 de março.