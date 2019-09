Recordista mundial dos 1.500 metros falha Mundiais em Doha

A etíope Genzebe Dibaba, recordista mundial dos 1.500 metros desde julho de 2015, com 3.50,07 minutos, vai falhar os Mundiais de atletismo em Doha, devido a lesão.A informação foi avançada na conta da atleta no Instagram, explicando que Dibaba tem "uma rutura parcial na fáscia plantar do pé direito", diagnosticada depois de ter sentido dores na Liga Diamante, em Zurique, onde foi quarta classificada.Dibaba, de 28 anos, foi campeã mundial dos 1.500 metros em 2015, em Pequim, já depois de ter batido o recorde mundial, e em 2017 não foi além da 12.ª posição na distância nos Mundiais disputados em Londres.Este ano, a etíope seria uma candidata ao ouro em Doha, no Mundiais que decorrerão de 27 de setembro a 6 de outubro, num momento em que tem a segunda marca mais rápida do ano nos 1.500 (3.55,47), atrás da holandesa Sifan Hassan.