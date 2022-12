Recordista mundial dos 800 metros escapa a acidente de avião: «Foi um episódio assustador»

Ainda recordista mundial dos 800 metros, o queniano David Rudisha não ganhou para o susto este fim de semana, quando o avião onde seguia se despenhou numa zona rural na região de Kajiado, a 80 quilómetros de Nairobi, a capital do Quénia. Campeão olímpico na distância em 2012 e 2016, Rudisha seguia acompanhado de mais quatro pessoas, incluindo o presidente da Federação Masters de Atletismo do país, que acabou por ser o único a ter necessidade de ser transportado para uma outra unidade hospital para receber cuidado adicional. Os restantes ocupantes receberam tratamento para pequenos golpes e receberam alta pouco depois."Estava tudo a correr bem até ao momento em que, com sete ou oito minutos de voo, o motor de repente se calou. Vimos algum espaço livre quando ele tentou aterrar o avião, mas uma das asas atingiu uma árvore, o que fez com que o avião começasse a girar num campo cheio de pedras. Agradecemos a Deus por termos todos sobrevivido apenas com alguns arranhões. Foi um episódio assustador, onde acabas por segurar o teu coração com as mãos enquanto rezas a Deus. O piloto fez um trabalho incrível ao manter o avião estável e conseguir aterrá-lo", declarou o antigo atleta queniano, de 33 anos.Esta foi já a segunda vez que o campeão olímpico dos 800 metros se viu envolvido num acidente, depois de em 2019 ter chocado frontalmente com um autocarro na estrada entre Keroka e Sotik