Recordista mundial Tobi Amusan suspensa provisoriamente por falhas na localização

A nigeriana Tobi Amusan, campeã e recordista mundial dos 100 metros barreiras, foi suspensa esta quarta-feira provisoriamente por incumprido três vezes as obrigações de fornecimento de localização para controlos antidoping, anunciou a Unidade para a Integridade do Atletismo (AIU).

Ainda antes de ser conhecida a suspensão, a atleta anunciou a sanção, escrevendo: "Hoje a AIU acusou-me por suposta violação das regras de localização, num período de 12 meses".

"Pretendo lutar contra essas acusações e o meu caso será decidido por um tribunal antes dos Mundiais", disse Tobi Amusan, acrescentando: "Sou uma atleta limpa e sou controlada regularmente. Tenho confiança que o assunto será resolvido a meu favor e que poderei ir aos Mundiais".

De acordo com a AIU, o caso vai ser analisado por um tribunal disciplinar antes dos Mundiais de atletismo, que decorrerão em Budapeste entre 19 e 28 de agosto.

Em 25 de julho do ano passado, Tobi Amusan bateu em Eugene, Estados Unidos, o recorde do mundo dos 100 metros barreiras, que correu em 12,12 segundos, no decorrer da primeira semifinal dos Campeonatos do Mundo de atletismo, sagrando-se depois campeã mundial da distância.