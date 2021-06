Recordista norte-americana acusa doping, é suspensa 4 anos e diz que a culpa foi de um burrito

A norte-americana Shelby Houlihan, recordista do país nos 1.500 e 5.000 metros, revelou que foi suspensa por quatro anos depois de ter acusado nandrolona num controlo antidoping.





Uma publicação compartilhada por Shelby Houlihan (@shelbo800)

A atleta, que tinha previsto participar nas provas de seleção dos Estados Unidos, com vista aos Jogos Olímpicos de Tóquio, negou veementemente ter consumido qualquer produto proibido com o intuito de melhorar o seu rendimento e só encontra uma explicação para o sucedido: um burrito de porco que comeu horas antes do controlo."Concluímos que a explicação mais provável terá sido um burrito que consumi aproximadamente 10 horas antes do controlo e que comprei numa rulote mexicana que vende produtos de porco perto da minha casa em Beaverton, Oregon. Notifiquei as autoridades e acredito que essa tenha sido a fonte", escreveu Shelby Houlihan, de 28 anos, no Instagram.Nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, Houlihan foi 11.ª nos 5.000 metros.