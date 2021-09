Red Bull homenageia Pedro Pichardo com lata de edição limitada

Pedro Pablo Pichardo é o mais recente atleta português a merecer uma homenagem por parte da Red Bull sob a forma de uma lata da bebida energética de edição limitada. Marca que apoia o campeão olímpico do triplo salto, a Red Bull apresentou esta segunda-feira o design da nova lata, que para lá de contar com o rosto do atleta do Benfica tem também o seu autógrafo. Pichardo sucede a Miguel Oliveira, que há dois anos também foi destacado pela marca austríaca.





"Esta lata tem um enorme significado porque foi uma surpresa. Há bastante tempo que gosto de beber Red Bull nas minhas competições e nos treinos e quando surgiu a oportunidade de fazer parte da família Red Bull fiquei ainda mais feliz. Sinto-me muito honrado pelo facto da Red Bull valorizar o meu trabalho desta forma! Estou muito grato por tudo o que estão a fazer por mim e por todo o apoio que tenho recebido estes últimos anos", disse o atleta de 28 anos.