Reencontro especial entre Nélson Évora e Pedro Pichardo na Gala do Centenário

A Federação Portuguesa de Atletismo realiza este sábado a Gala do Centenário, de forma a celebrar os 100 anos de existência do organismo, e contou com várias estrelas da modalidade.E um dos momentos da noite aconteceu quando Pedro Pichardo e Nélson Évora subiram ao palco, para serem homenageados juntamente com os restantes campeões olímpicos portugueses (só faltou Carlos Lopes, a recuperar de doença), e cumprimentaram-se neste seu reencontro, após a polémica nos Jogos Olímpicos de Tóquio.Recorde-se que os cincos campeões olímpicos portugueses foram Pichardo, Évora, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro e Carlos Lopes.