Relato impressionante de ex-campeão mundial: «Era um bandido, perdi-me nas drogas, assaltava carros e casas»

Luvo Manyonga, sul-africano que se sagrou campeão do mundo de salto em comprimento em 2017 e vice-campeão olímpico em 2016, está longe de ser o que já foi. O atleta, de 31 anos, procura recuperar após ter sofrido uma recaída no vício das drogas, como o próprio admitiu à 'BBC'.Sem agente, redes sociais, e-mail ou telemóvel, Manyonga foi encontrado pela emissora britânica e contou como viveu os últimos anos. A morte da mãe, Joyce, em 2020, foi um duro golpe para o atleta, que voltou a cair nas drogas."Depois de ter perdido a minha mãe, as coisas pioraram. Não chorei e, olhando para trás, estava a usar drogas para lidar com isso, para não sentir a dor. Só queria 'adormecer-me' ao ponto de não saber que data era", admitiu, acrescentando: "Eu podia ter facilmente perdido a minha vida. Estava a fazer todo o tipo de loucuras. Não gosto de mencionar todas, algumas delas são as que os drogados fazem: roubar, roubar carros, invadir e assaltar casas."Manyonga contou ainda ter ficado viciado em "tik", espécie de metanfetamina que é comum na África do Sul. "Eu era um bandido, de certa forma pelo modo como me perdi nas drogas. Estou feliz por Deus estar comigo e estou feliz por ainda estar vivo", salientou."Pensei que podia consumir drogas novamente e competir, mas estava a mentir a mim mesmo. É a verdade, eram as drogas a falar no meu cérebro", reconheceu.Manyonga ainda está a cumprir suspensão de cinco anos, que só termina em dezembro de 2024, mas deixa no ar a possibilidade de voltar ao atletismo. "Entendo a minha suspensão. Foi como um alerta para todos aqueles que dependem dos outros. Tem sido difícil, não vou mentir, mas sou forte. Esta é a minha realidade e não posso fugir dela. A única coisa que tenho de fazer é encontrar o Luvo. Não o que foi campeão mundial, nem o viciado: o Luvo. Se encontrar essa pessoa, as coisas vão estar no seu lugar", vincou.