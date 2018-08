Continuar a ler

Desde que a Rússia foi suspensa das grandes competições, alguns atletas russos podem entrar em provas com estatuto de Atleta Neutro Autorizado, competindo sem bandeira, e é a primeira vez que um atleta com esse estatuto o vê revogado. Lysenko, de 21 anos, que em 20 de julho saltara 2,40 metros, sendo o 13.º atleta de sempre a passar essa marca, era o principal favorito ao triunfo nos Europeus de Berlim (6 a 12 de agosto), mas fica, assim, impedido de estar na competição.Desde que a Rússia foi suspensa das grandes competições, alguns atletas russos podem entrar em provas com estatuto de Atleta Neutro Autorizado, competindo sem bandeira, e é a primeira vez que um atleta com esse estatuto o vê revogado.

A Federação Russa de Atletismo foi esta sexta-feira notificada da decisão do Conselho de Revisão de Doping da IAAF que revogou o estatuto de Atleta Neutro Autorizado (ANA) concedido ao saltador em altura Danil Lysenko.A decisão, segundo as informações fornecidas pela Unidade de Integridade no Atletismo (AIU), de suspender provisoriamente o atleta, foi tomada como resultado da falha do russo em fornecer informações sobre o seu paradeiro, conforme exigido pelas Regras e Regulamentos Antidoping da IAAF e disponível para testes fora de competição pela AIU.

