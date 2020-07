Ricardo dos Santos: «Polícias atiraram-me contra a parede e disseram que cheirava a canábis»

O atleta português Ricardo dos Santos disse esta segunda-feira que não demorou mais de 20 segundos a parar o carro, quando lhe foi pedido pelas autoridades em Londres, e garantiu que vai processar a polícia londrina.

"Parámos quando nos sentimos seguros para o fazer, estávamos no meio da estrada e vinham carros no sentido contrário. Não demorei mais de 20 segundos a parar", explicou à Lusa o atleta do Benfica, que no sábado foi parado e algemado pela polícia.

O atleta, dos 400 metros, preparava-se para ir para casa, quando, devido ao trânsito e a cinco minutos do local, resolveu mudar o trajeto, com a mulher e o filho bebé no carro, num percurso que acabou em 'perseguição' pela polícia.

"Disse [à mulher] que estávamos a ser seguidos, não nos mandaram parar logo", acrescentou o atleta, explicando que, depois, a sua mulher, a também velocista Bianca Williams, começou a filmar o que se estava a passar.

No momento em que parou o carro à porta de casa, Ricardo dos Santos e Bianca Williams foram obrigados a sair, num incidente em que o atleta português acusa a polícia de ter tirado os bastões e de o acusar de cheirar a canábis, antes de o algemar.

"Quando chegaram perto de mim, estavam prontos para bater. Tiraram o bastão, tiraram-me o telemóvel e atiraram-me contra a parede. Gritei que tinha dores e eles disseram que eu cheirava a canábis", contou o atleta.

Ricardo dos Santos assegurou aos polícias que estava limpo, que nunca fumou, que era um atleta profissional e que, se quisessem, lhe fizessem um teste, depois de as autoridades indicarem que iriam chamar uma equipa cinotécnica para detetar drogas, o que não aconteceu.

Após estas acusações, o velocista foi ainda acusado de conduzir acima da velocidade permitida, o que Ricardo dos Santos nega, acrescentando que nem sequer foi multado, o que aconteceria se fosse verdade.

"Como sabiam que não tinham nada, mentiram", acrescentou, em declarações à Lusa.

O incidente ocorreu no sábado à hora de almoço, no bairro residencial de Maida Vale, em Londres, numa situação que Ricardo dos Santos diz ser recorrente desde que comprou um carro de melhor gama, e que considera serem atitudes racistas.

"Vamos processar a polícia metropolitana de Londres", assinalou o atleta, que é treinado por Linford Christie, um dos maiores nomes do atletismo britânico, campeão olímpico e mundial dos 100 metros, em 1992 e 1993, respetivamente.

Christie publicou no seu instagram um vídeo do incidente, acusando a polícia de "abuso de poder", acrescentando que foi o segundo incidente em dois meses, corroborando as palavras de Ricardo dos Santos.

Entretanto, a polícia londrina também reagiu, assinalando que a conduta foi a correta.

Segundo a polícia, responsáveis pelo cumprimento visionaram vídeos partilhados nas redes sociais e as imagens recolhidas pelas câmaras que os agentes tinham nas fardas e concluíram "não existir preocupação com a conduta" dos polícias envolvidos.

Ricardo dos Santos revelou que estará de regresso a Portugal no início de agosto, na companhia da mulher, para se preparar no Jamor para o nacional de clubes.