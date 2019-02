Ricardo Ribas campeão nacional universitário de crosse curto aos... 41 anos

Depois do título conquistado em 2018, Ricardo Ribas voltou a sagrar-se este sábado campeão universitário de crosse curto... agora com 41 anos. Com um tempo de 11.43 minutos, o veterano atleta foi oitavo na classificação geral da prova , destacando-se entre os atletas universitários, isto numa prova realizada na Marinha Grande que teve Mariana Machado como vencedora da prova feminina (também triunfou na prova absoluta).Atleta do Sp. Braga, Ricardo Ribas encontra-se de momento a tirar uma licenciatura em Educação Fisica e Desporto no Instituto de Estudos Superiores de Fafe. Já Mariana Machado, uma das maiores promessas do atletismo nacional, competiu ao serviço da Universidade do Minho, onde se encontra de momento a estudar Medicina.