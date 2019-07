Ricardo Ribas vai ser operado

Uma lesão no tendão de Aquiles contraída no Nacional de Cross longo, a 10 de março, vai obrigar o veterano Ricardo Ribas, de 41 anos, a ser operado. Lesionado desde então, o atleta do Sp. Braga efetuou um período inicial de recuperação e voltou aos treinos, mas uma recaída acabou por forçar nova paragem. Efetuados novos exames, foi detetado ao atleta uma calcificação grave no tendão de Aquiles e um esporão de Grau IV no calcanhar, que obrigarão mesmo a uma intervenção cirúrgica.





Sem prazo de recuperação apontado, Ricardo Ribas tenciona apenas regressar para completar uma última temporada no atletismo, a sua 25.ª, na qual terá como objetivo participar em todas as provas onde já foi campeão nacional, isto para lá de querer também marcar presença no Cross Longo.