Ricardo Santos e Jessica Inchude com marcas positivas no 'meeting' de Miramas

Ricardo Santos, que ficou a dois centésimos da qualificação para os Europeus de atletismo em pista coberta nos 400 metros, e Jessica Inchude, vencedora do peso, destacaram-se sexta-feira no 'meeting' de Miramas, em França.

O benfiquista foi segundo classificado na final B dos 400 metros, com a marca de 47,62 segundos, apenas mais dois centésimos do que os 47,60 que o teriam 'colocado' em Torun.

No lançamento do peso, a luso-guineense Jessica Inchude foi a primeira classificada, com 17,01 metros, derrotando a bracarense Francislaine Serra (15,95).

Destaque ainda para os 6,79 segundo de Ancuian Lopes, vencedor da final B dos 60 metros, os 7,97 de João Vitor Oliveira nos 60 metros barreiras e os 16,34 metros de Tiago Pereira no 'triplo'.

No salto em altura, Gerson Balde saltou 1,99 metros.