Robert Chemonges vence e bate recorde da maratona do Porto

O ugandês Robert Chemonges bateu este domingo o recorde da maratona do Porto, ao vencer a prova com o tempo de 2:09.05 horas, batendo por 46 segundo o anterior máximo, que pertencia ao queniano Philemoh Baaru.Chemonges impôs-se a Oliver Irabaruta, do Burundi (2:09.48 horas) e ao etíope Fikadu Kebede (2:10.41), segundo e terreiro classificados, superando o anterior recorde da prova, estabelecido por Baaru em 2011, de 2:09.51 horas.Além dos 42,195 quilómetros da principal prova, este evento conta também com uma corrida de 15 quilómetros e uma caminhada de seis quilómetros destinada a todas as classes etárias e sem fins competitivos.De acordo com a organização inscreveram-se cerca de 16.000 pessoas de 75 nacionalidades (41% dos inscritos são atletas internacionais) nas três provas, sendo que a vertente de maior distância conta com cerca de 6.000 participantes.A 15.ª edição da Maratona do Porto percorre artérias de três concelhos: Porto, Matosinhos e Vila Nova de Gaia.