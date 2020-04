Robert Kraft: o corredor solitário das praias de South Beach que nem a Covid-19 trava

Em plena altura de isolamento social, face à pandemia da Covid-19, chega uma estória de determinação diretamente de Miami, Estados Unidos.

Robert Kraft, mais conhecido por 'O Corvo' devido ao facto de vestir-se maioritariamente com roupas pretas, segue as recomendações decretadas pelo governador da Florida, à exceção de uma: a presença nas praias de South Beach. O 'atleta', de 69 anos, não falta desde 1 de janeiro de 1975 a uma única corrida no paredão, nem quando sofreu uma pneumonia... e nem com o novo coronavírus, o procedimento mudará.

"As autoridades locais escutaram os meus fãs e deram-me a permissão para eu manter as minhas saídas desde que corra sempre sozinho. Os socorristas e a polícia sabem que eu tenho permissão para estar ali. Quero dar esperança às pessoas", afirmou Robert Kraft, em declarações a uma reportagem ao 'Miami Herald'.

Robert afirma que desde que o estado de Florida decretou o isolamento social face à pandemia, que nunca mais viu outras pegadas na areia, a não as suas e... de pássaros.

"As únicas pegadas que vejo (na praia) são as dos pássaros e as minhas. Continuarei, todos os dias, se Deus quiser, se o mar não retirar a areia e se o coronavírus não me atrapalhar."

A idade poderá, sim, ser o principal obstáculo para que continue com a atividade diária que já dura há 45 anos."A primeira coisa que sinto quando corro é a dor. Mas, uma vez que me coloco em marcha, depois dos primeiros cinco quilómetros, as endorfinas entram em ação, matam a dor e à noite já me sinto melhor"

Robert Kraft revela ainda que o primeiro encontro com a sua mulher foi também... a correr. "Quando conheci a minha mulher, mostrei-lhe uma lista de lugares para correr. Em novembro de 1996, ela correu comigo e esse foi o nosso primeiro encontro."