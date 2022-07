Rosa Mota 'apadrinha' título mundial de Gotytom Gebreslase na maratona

A etíope Gotytom Gebreslase sagrou-se esta segunda-feira campeã do Mundo da maratona, ao vencer a prova esta manhã disputada em 2:18.11 horas, um novo recorde dos campeonatos por larga margem (o anterior era de 2:20.57, de Paula Radcliffe) e também pessoal para a atleta de 27 anos, neste caso por apenas 7 segundos (tinha 2:18.18 feitos em Tóquio, em março). Com este triunfo, a Etiópia leva para casa os dois títulos mundiais da maratona - Tamirat Tola tinha vencido nos homens -, algo que consegue pela primeira vez na mesma edição de uns campeões.Gebreslase alcança a maior vitória da sua carreira, depois de uma prova na qual apenas se conseguiu destacar da queniana Judith Korir nos dois quilómetros finais. Mas foi quanto baste para que a oponente não conseguisse e cruzasse a meta nove segundos depois. Já o terceiro lugar do pódio foi para a israelita de origem queniana Lonah Salpeter, em 2:20.18 horas, que coloca assim a Europa num pódio de um Mundial nove anos depois (a última foi a italiana Valeria Straneo, em Moscovo'2013).Nota para o facto de Gotytom Gebreslase ter 'cortado' a fita de chegada que estava a ser segurada por Rosa Mota e Joan Benoit Samuelson, bronze e ouro na maratona dos Jogos Olímpicos Los Angeles'1984.Presente na prova, e vista como grande candidata, a campeã de Doha'2019, a queniana Ruth Chepngetich, foi forçada a abandonar à passagem do quilómetro 18 com problemas de estômago e não conseguiu defender o título.