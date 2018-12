Rui Pedro Silva e Emília Pisoeiro vencem S. Silvestre de Braga

Os atletas portugueses Rui Pedro Silva, do Sporting, e Emília Pisoeiro, do Recreio de Águeda, venceram este domingo a 41.ª edição da São Silvestre de Braga, prova de 10 quilómetros realizada nas principais artérias da cidade.Numa luta entre os atletas leoninos e os do Sp. Braga, superiorizou-se Rui Pedro Silva, que ganhou em 29.52 minutos, repetindo o triunfo de 2016.O também sportinguista Tiago Costa foi segundo, a 13 segundos, e o bracarense Davide Silva acabou em terceiro, a 22.Até ao sexto lugar, chegaram José Moreira, do Sporting (30.23 minutos) e Francisco Rodrigues (30.34) e Hugo Almeida (30.38), ambos do Sporting de Braga.Em femininos, o triunfo pertenceu a Emília Pisoeiro, do Recreio de Águeda, que cortou a meta em 33.34 minutos, com 15 segundos de vantagem sobre Filomena Costa, do Jardim da Serra, a vencedora em 2017.O terceiro lugar foi para Vanessa Carvalho, do Sporting de Braga (34.46 minutos).